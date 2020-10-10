Чиновники из Шахт заказали из Швеции коляску для тройни

В Шахтах родителям тройни чиновники подарили импортную коляску. Фото: шахтинская администрация

Шахтинские чиновники заказали для семьи с тройней импортную коляску.

Малыши у счастливой пары Елизаветы и Александра появились на свет еще в июле. Тройняшки родились на 31 неделе, но уже достаточно зрелыми. Хотя отправить маму с новорожденными домой врачи решились только через два месяца, когда детки полностью дозрели. Трех богатырей назвали Вадимом, Мироном и Женей.

В честь этого торжественного события шахтинская администрация решила сделать семье подарок в виде коляски.

- Коляску для Евгения, Мирона и Вадима специально заказывали в Швеции. Ответственность выбора необходимого в обиходе предмета, взяла на себя заместитель главы Администрации Ольга Тхак. Из вариантов, которых представилось не мало, приобрели наиболее удобное и практичное транспортное средство, - сообщили в пресс-службе шахтинской мэрии.

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