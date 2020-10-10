Школьника-мотоциклиста доставили в больницу после столкновения с иномаркой

В Ростовской области иномарка снесла мотоцикл. Фото: ГИБДД по РО

На трассе под Ростовом-на-Дону случилась авария с участием мотоцикла и иномарки.

Инцидент произошел вчера, 9 октября, около половины девятого вечера на автодороге Азов - Ейск вблизи села Кагальник. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery не уступил дорогу мотоциклу Honda Irbis, в результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали два 16-летних подростка - водитель и пассажир. Шофер двухколесного транспорта отделался легко, потому что был в шлеме. Врачи оказали ему первую помощь и отпустили домой. А вот пассажир получил более серьезные травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи, так как ехал без шлема.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- В очередной раз обращаем внимание родителей несовершеннолетних на недопустимость управления ими транспортными средствами и последствия нарушения правил дорожного движения, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по РО.

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Сейчас движение уже восстановлено.

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