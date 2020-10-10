В ростовских кинотеатрах проходят рейды по соблюдению масочного режима

В Ростове масочный режим проверяют в местных кинотеатрах. Фото: администрация Ростова

В настоящее время из-за сложной эпидемиологической обстановки в ростовских кинотеатрах тщательно проверяют соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

По нынешним правилам необходимо, чтобы заполняемость зала была не более 50%, а также билеты должны продаваться с учетом социальной дистанции. А также, масочный режим должны соблюдать не только посетители, но и сотрудники кинотеатра.

Проверяющие следят за выполнением следующих правил:

- рассадка гостей должна быть организована через одно кресло, на сайтах и в приложениях нельзя купить заблокированные места;

- перед покупкой билетов на сайтах и в приложениях, а так же в киосках самообслуживания гостям предлагается ознакомиться с рекомендациями Ростпотребнадзора. Продолжить оформление заказа можно только после согласия с указанными мерами;

- обслуживание посетителей ведется строго в масках, в случае необходимости выдаются защитные маски гостям кинотеатра;

- перед продажей билетов гостей предупреждают о том, что необходимо находиться в маске весь сеанс;

- контролеры проверяют масочный режим в зале каждые 15-20 мин;

- перед каждым сеансом транслируются информационные ролики о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

- Контроль за соблюдением кинотеатрами всех норм в связи с эпидемиологической обстановкой будет продолжаться на протяжении всего периода действия противоэпидемиологических требований, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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