Житель Ростовской области обчистил колбасный цех

Мужчину деликатесы не интересовали. Фото: Мария АНАНОВА

В Ростовской области полицейские раскрыли кражу из колбасного цеха, правда, бывшего. Об этом рассказали в донском главке. Известно, что инцидент произошел в городе Донецке. В итоге добычей злоумышленника стали не мясные деликатесы, а медные трубы и два микродвигателя от холодильной установки, общей стоимостью более семи тысяч рублей. Об этом в полицию сообщил владелец здания.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель. В свое время мужчина уже был судим за убийство и кражу. Теперь в его биографии добавится еще один эпизод. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.