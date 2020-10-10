Семь мешков конопли нашли у жителя Ростовской области

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на карандаш правоохранителей попал местный житель, к которому полицейские нагрянули прямо домой. Вместе с оперативникам была и служебная собака, которая без труда нашла то, что нужно. А именно - семь мешков подозрительной травы. Мужчина хранил ее в доме на чердаке. Позже эксперты специализированной лаборатории подтвердили догадки оперативников,изъятое оказалось наркотиком.

- Мужчина выращивал коноплю у себя на участке, а после созревания, собирал урожай и переносил на чердак своего дачного домика, где производил сушку растений, - рассказали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Сальского линейного отдела МВД России на транспорте. - В общей сложности в мешках оказалось более двух килограммов марихуаны, что является крупным размером.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.