«На это можно смотреть вечно»: Известная спортсменка Ефимова в новом образе рассмешила поклонников

Ростовчанка Юлия Ефимова изобрела новую антиковидную маску. Фото: аккаунт Юлии Ефимовой в Инстаграм

Донская пловчиха Юлия Ефимова решила, как и положено, соблюсти масочный режим на тренировке.

Но сделала она это весьма необычным способом. Девушка нарядила себя не просто в медицинскую маску и даже не в тканевую, а приспособила огромную кукольную голову обезьяны. Помимо этого на ней - яркая обтягивающая майка и облегающие коротенькие шортики.

Пловчиха, как ни в чем не бывало, на видео выполняет различные упражнения. И можно только представить, насколько ей на самом деле жарко в таком виде заниматься спортом. Запись была опубликована в аккаунте Юлии Ефимовой в Инстаграм.

Подписчики ростовчанки прокомментировали опубликованное юмористическое видео.

"Интересная маска от COVID", "Юля, срочно открывай линию "Маска от...", "Юлия вы великолепны, с нетерпением ждем ваших новых побед!!!", "Симпатичная", "Юля, ты спор какой-то проиграла что ли?", "На это можно смотреть вечно", - высказались подписчики Юлии.

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