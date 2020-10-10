Счет погибших от коронавируса идет на сотни в Ростовской области

Ситуация с коронавирусом на Дону не из простых. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области растет число жертв новой коронавирусной инфекцией. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, только за минувшие сутки стало известно о десяти погибших жителях.

Известно, что большинство их них - женщины. Возраст ушедших из жизни пациенток от 48 до 80 лет.

- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия десять человек с COVID-19, - добавили в региональном пресс-центре по информированию населения о распространении новой коронавирусной инфекции. - Это семь женщин – 48, 61, 62, 63 лет, две пенсионерки по 70 лет, и одна, которой исполнилось 80 лет, а также трое мужчин в возрасте 53, 76, 81 год. У всех дончан имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом число погибших идет на сотни - за весь период жертвами COVID-19 на Дону стали 578 человек.