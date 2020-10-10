«Ох, какая леопарда!»: «Миссис Россия» Полина Диброва в купальнике взбудоражила поклонников

Полина Диброва поделилась аппетитными снимками с отдыха. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва порадовала своих поклонников новыми фотографиями с отдыха.

Девушка очень порадовалась, что на юге октябрь выдался еще достаточно теплыми. Она сейчас отдыхает в Красной поляне, и надо сказать, весьма довольна отдыхом. В своем аккаунте Инстаграм модель выложила эротичные снимки в купальнике у бассейна. Красотка прилегла на спину на плиточный пол и изогнулась навстречу яркому солнцу, слегка приподняв одну из своих стройных ножек, а руку Полина элегантно закинула за голову.

Подписчики Дибровой не смогли остаться равнодушными к таким вызывающим фото.

"Какая ты эстетичная девушка, просто слов нет, идеальная", "Какая же красота, мне так нравятся такие фотографии", "Выглядите шикарно", "Богиня" и "Ох, какая леопарда!", - высказали свое мнение подписчики ростовской модели.

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