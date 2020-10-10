На аппаратах ИВЛ в Ростовской области находятся 127 человек

269 человек узнали о своем диагнозе в минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области число заболевших коронавирусом растет как на дрожжах. В частности, сообщается о 24 352 заболевших, из которых 269 человек узнали о своем диагнозе в минувшие сутки. При этом коэффициент распространения инфекции все еще выше нормы и составляет - 1,11.

Как рассказали в региональном правительстве, в настоящее время лечение в стационарах получают 1 844 пациента. При этом в тяжелом состоянии - то есть на аппаратах искусственной вентиляции легких - находятся 127 человек.

Только за сутки донские лаборатории провели 8 074 теста на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших - жители региона в возрасте от 46 до 65 лет. Таковых около 44 процента в общей статистике.

К слову, для больных коронавирусом откроют еще 475 коек в Ростове-на-Дону. Загруженность коечного фонда в донской столице на сегодняшний день составляет более 90 процентов.