Тренер ФК "Ростов" эмоционально отреагировал на увлечение супруги

Дарья Карпина стала певицей. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в Инстаграм

Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина запела. Об этом она рассказала своим подписчикам и даже продемонстрировала фрагмент песни. Наставник желто-синих не смог сдержать эмоций:

- Ух ты! Моя-то Даша Карпина и на iTunes уже пролезла.

Подписчики также живо отреагировали на новый трек и похвалили новоиспеченную артистку за смелость. Судя по всему хит, который совсем скоро будут напевать болельщики, о любви.

- Стильно, - написал один из поклонников Дарьи.

- Классная композиция, - поддержал другой.

- С дебютом Вас, мадам Карпина, - поздравил третий.

Были и такие комментарии: "Круто" и "Жду в продаже билет на твой сольный концерт, куплю в первом ряду".

Всего за несколько часов композицию прослушали несколько тысяч человек, оставив под ней свои виртуальные сердечки. Так что не исключено, что совсем скоро и Дарья сможет собирать стадионы.

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АЛЛО!

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