Тренер ФК "Ростов" эмоционально отреагировал на увлечение супруги

Дарья Карпина стала певицей. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в Инстаграм
Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина запела. Об этом она рассказала своим подписчикам и даже продемонстрировала фрагмент песни. Наставник желто-синих не смог сдержать эмоций:
- Ух ты! Моя-то Даша Карпина и на iTunes уже пролезла.
Подписчики также живо отреагировали на новый трек и похвалили новоиспеченную артистку за смелость. Судя по всему хит, который совсем скоро будут напевать болельщики, о любви.
- Стильно, - написал один из поклонников Дарьи.
- Классная композиция, - поддержал другой.
- С дебютом Вас, мадам Карпина, - поздравил третий.
Были и такие комментарии: "Круто" и "Жду в продаже билет на твой сольный концерт, куплю в первом ряду".
Всего за несколько часов композицию прослушали несколько тысяч человек, оставив под ней свои виртуальные сердечки. Так что не исключено, что совсем скоро и Дарья сможет собирать стадионы.
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АЛЛО!
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