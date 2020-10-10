"Я поверила в себя": ростовчанка без комплексов стала звездой Инстаграма

Лиза Кей рассказала у своем успехе. Фото: аккаунт Лизы Кей в Инстаграм

Ростовчанка Лиза Кей рассказала, как добиться популярности в Инстаграме.

Девушка решила вести свою страничку абсолютно без комплексов. В первую очередь она решила твердо отстаивать свою точку зрения во что бы то ни стало. Кроме того, красотка решила отбросить в сторону стеснение и не переживать за то, что в квартире беспорядок во время очередного прямого эфира или что где-то она допустила грамматическую ошибку.

- Я поверила в себя. В помятом свитере, без макияжа, в любую себя. И начала просто делать! Пробовать, учиться. Потому что учиться не плохо и не стыдно. Плохо прожить всю жизнь так ничего и не попробовав, - огласила последний пункт из своего списка ростовчанка.

Подписчики Лизы полностью согласились с ее рецептом успеха в Инстаграм. Кто-то даже заверил, что подписывается под каждым сказанным словом.

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Лизе Кей говорили, что у нее короткие ноги и толстые колени.

АЛЛО!

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