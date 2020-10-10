«Совсем другое лицо»: Лопырева ответила поклоннику, который ее не узнал

Виктория Лопырева изменилась до неузнаваемости. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
Ростовчанка Виктория Лопырева поделилась снимком, на котором изменилась до неузнаваемости.
Девушка в своем аккаунте Инстаграм опубликовала фотографию, на которой яркий и вызывающий макияж полностью поменял ее лицо. Красотка надела свое любимое обтягивающее белое платье. Как-то девушка призналась, что любит ходить без нижнего белья и в этом случае она как раз так и поступила. Для придания страстности образу волосы Виктория собрала в высокий хвост.
Подписчики сразу отреагировали на фотографию Лопыревой. Одна из поклонниц даже призналась, что не узнала Викторию.
- Вас не узнать, совсем другое лицо, - написала девушка.
Модель не смогла удержаться и ответила на лестный комментарий: "Если в жизни увидите хоть раз, не ошибетесь и узнаете".
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