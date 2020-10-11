Ростовчане подняли интернет-бунт из-за просьбы Минздрава

Ростовчане отказались провести выходные дома Фото: "КП" Архив

На этих выходных Министерство здравоохранения дало дельный совет. Эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшается и местным жителям, для того, чтобы немного снизить рост заболеваемости, было предложено провести уикенд дома.

Но жители Ростовской области восприняли происходящее в штыки и устроили интернет-бунт. Обсуждение происходящего шло сразу в нескольких городских пабликах соцсети. Каждый стремился высказать свое мнение, и в большинстве своем, оно не совпадало с мнением медиков.

"Я планирую на этих выходных сходить в кино, и мне плевать на ваши советы", "Давайте люди сами будут решать, как и с кем им провести выходные", - высказались местные жители.

Но нашлись и те, кто поддержал точку зрения ведомства и попытался наставить на правильный путь остальных.

"Ребят, правда соблюдайте, врачей уже нет, все болеют…", - написала одна из пользовательниц.

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Решение будет приниматься через одну-две недели.

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