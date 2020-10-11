Ростовский рэпер Баста снова занял почетное красное кресло

Баста снова в жюри на "Голосе. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм

Известный ростовский рэпер Баста снова занял одно из трех почетных красных кресел жюри в шоу "Голос".

Исполнитель уже не в первый раз становится судьей конкурса. Но теперь Василию предстоит иметь дело не с малышами, а со взрослыми исполнителями. Посмотрим, кто же в этот раз попадет в команду к Вакуленнко и насколько труден будет путь избравших его наставником участников передачи.

В своем аккаунте Инстаграм Баста уже призвал смотреть новый выпуск программы. На выложенном снимке Василий, сидя спиной к сцене, размышляет, нажимать ли ему заветную красную кнопку.

Подписчики рэпера в комментариях высказались о его вновь приобретенной роли.

"Какой смысл, если потом вы их не продюсируете?", "Смотрю эту передачу только, если Василий в наставниках", "Когда народного артиста получишь?", "Новости вести еще не зовут?", - высказались поклонники звезды.

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Баста признался, что забыл слова во время последнего концерта в Ростове-на-Дону.

Рэпер предположил, что память подводит его из-за тяжелых сотрясений.

АЛЛО!

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