По объявлению решили найти замглавы администрации в Азове

В Ростовской области по объявлению примут на работу замглавы администрации Фото: "КП" Архив

В городе Азове Ростовской области решили поискать по объявлению заместителя главы администрации по ЖКХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Стоит отметить, что место освободилось еще в конце сентября. Указывается, что соискатель должен иметь высшее образование по специальности, профильный стаж работы не менее четырех лет, знать законодательство РФ, а также разбираться в муниципальных правовых актах.

На должность будет объявлен конкурс. В ходе него будут оцениваться знания и компетенции претендентов. Кроме того, желающим еще нужно будет пройти собеседование. Оклад на данной должности обещается до 50 тысяч рублей. Но рабочий день при этом будет ненормированным.

Добавим, что с мая 2019 года по 30 сентября 2020 года должность замглавы администрации Азова по ЖКХ занимала Антонина Пшеничная. По неназванным причинам с ней решили не продлевать контракт на 2021 год.

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Об этом горожане пишут в мэрию.

АЛЛО!

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