Музей "Самбекские высоты" снова можно посетить бесплатно

Отменена плата за вход в музей "Самбекские высоты" Фото: "КП" Архив

Посещение музея "Самбекские высоты" вновь сделали бесплатным для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе самого музея.

Оплату решили отменить после многочисленных обращений представителей общественных организаций, военно-патриотических и поисковых объединений и жителей Ростовской области. С 10 октября на территорию музея можно попасть бесплатно.

- В связи с необходимостью обеспечения беспрепятственного доступа граждан к воинским захоронениям, расположенным на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», с 10.10.2020 г. отменена входная плата на его территорию, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что посещение Донского военно-исторического музея так и осталось платным.

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