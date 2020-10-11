В Ростовской области десять дней не могут найти пожилого мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области уже в течение десяти дней не могут найти пропавшего пенсионера.

81-летний Эдуард Федорович Борзунов ушел из дома в станице Багаевской еще 1 октября. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост мужчины около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. На момент исчезновения он был одет в теплую клетчатую рубашку с черными, серыми и белыми полосками, теплые спортивные штаны, серое трико и темно-коричневую кепи с ушками.

- Помогите найти человека, может находиться в вашем городе. Возможна потеря памяти. Просим сообщать любую информацию по телефону 8(800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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