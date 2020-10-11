«Естественная красота»: горячим фото из Турции порадовала поклонников молодая мать

Виктория Лопырева поделилась очередным пикантным фото. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева порадовала подписчиков очередным пикантным фото в купальнике.

Девушка опубликовала новый снимок в своем аккаунте Инстаграм. На нем запечатлена она сама в белоснежном купальнике, который элегантно подчеркивает ее выдающиеся формы. Красотка лежит на безлюдном песочном пляже Турции, а ее ноги в это время омывают морские волны.

Подписчики не смогли сдержать восторг от такого аппетитного фото и оставили под ним множество лестных комментариев.

"Красавица", "Шикарная модель", "Я обожаю такие твои фотки. Я аж на диету села", "Я смотрю и любуюсь", "Наша идеальная леди", "Твоему супругу точно повезло", - написали поклонники Виктории Лопыревой.

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АЛЛО!

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