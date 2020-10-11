"Мисс Россия" пообещала подарить открытку со своим автографом

Алина Санько сделает подарок своему подписчику. Фото: аккаунт Алины Санько в Инстаграм

Обладательница титула "Мисс Россия" ростовчанка Алина Санько пообещала сделать подарок одному из своих подписчиков.

Девушка в преддверии Дня почты решила провести розыгрыш для своих поклонников. Для начала она поинтересовалась, что хотели бы получить от нее подписчики и как вообще они относятся к такого вида "аттракционам" щедрости. На первый раз красотка решила не разыгрывать что-то дорогое и приняла решение обойтись лишь открыткой со своим автографом.

В ответ на свой пост девушка стала получать стихи в комментариях от очень настойчивого поклонника. Молодой человек очень старается и надеется, что ему перепадет не только разыгрываемый приз, но и нечто большее.

- Я пишу "хочу письмо"

И надеюсь , что "услышат".

Мне совсем не всё равно

Повезёт и мне напишут.

Ну, а вдруг письмо придёт,

Полагаю, что в придачу

Буду награждён я встречей

С долгожданною удачей, - написал ярый поклонник Алины Санько.

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АЛЛО!

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