"Грабитель!": злоумышленник сорвал цепочку с сидящей у дома бабушки и скрылся во дворах

В Ростовской области местный житель сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожилая дончанка лишилась золотой цепочки возле собственного дома.

В ходе следствия стало известно, что 25-летний молодой человек в Шахтах подкрался к сидящей на лавочке у дома пенсионерке и резко сорвал с ее шеи золотую цепочку, а затем скрылся с места происшествия и спрятался на соседней улице. Пожилая женщина незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже.

Правоохранителям по горячим следам удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Злоумышленник признался, что специально застал старушку врасплох. Сотрудники полиции изъяли похищенную цепочку и вернули ее законной владелице.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Злоумышленника удалось быстро задержать.

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