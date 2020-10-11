В Ростове накажут задолжавшего сотруднику крупную сумму фермера

В Ростовской области фермер будет наказан за невыплату зарплаты работнику Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовская прокуратура начала разбираться в деле неплатившего зарплату фермера.

В ходе следствия выяснилось, что глава одного из крестьянских фермерских хозяйств не платил заработную плату своему сотруднику в течение девяти месяцев. стоит отметить, что никаких проблем с финансами в хозяйстве не было и он имел возможность выплачивать деньги без задержек. Таким образом, он задолжал своему подопечному более 96 тысяч рублей.

- По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы". Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде крупного штрафа.

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