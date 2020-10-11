Ростовские власти рассказали, когда вернется на место изуродованный вандалами колокол с Театральной площади

Снесенный ветром колокол вернется на место к 9 мая. Фото: соцсети

В городской администрации рассказали, когда на место вернется сдутый ветром и изуродованный вандалами колокол.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 октября сильный ветер сдул один из 12 колоколов, повешенных под Стелой, посвященной 40-й годовщине освобождения Ростова, на Театральной площади. Этим решила воспользоваться местная молодежь и трое молодых людей столкнули его вниз с постамента поближе к Вечному огню. При падении колокол получил повреждения, которые теперь предстоит устранить, прежде чем вернуть его на место.

- Повреждения сильные. Нужна реставрация. А это значит - разработка проекта и историко-культурная экспертиза, а потом электронный аукцион и время на проведение работ. В лучшем случае, срок к 9 мая 2021, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

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