Коэффициент распространения коронавируса пошел на снижение в Ростовской области

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса Фото: "КП" Архив

В Ростовской области снизился коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции.

Еще вчера эта цифра достигала 1,11, а сегодня снизилась до 1,08. Стоит отметить, что от этого показателя напрямую зависят дальнейшие снятия ограничений. Но для этого необходимо, чтобы он снизился до 0,5. С нынешним постоянным ростом заболеваемости, судя по всему, коэффициент до нужной цифры опустится еще не скоро.

Только на сегодняшний день опасной инфекцией оказались заражены 272 человека. Общее количество заболевших достигло 24 624 дончан. Из них выздоровели 19 752. А вот жизни 587 человек врачи спасти так и не смогли. Еще 130 жителей Ростовской области находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 октября 2020 года: количество зараженных увеличилось на 272 человека.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 11 октября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!