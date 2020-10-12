Маттиас Норман хочет покинуть ФК "Ростов"

24-летний полузащитник защищает цвета "Ростова" с 2018 года. Фото: ФК "Ростов"

Полузащитник ФК "Ростов" Маттиас Норманн может покинуть донскую команду уже в ближайшее время. Это прозвучало во время пресс-конференции сборной Норвегии, за которую играет 24-летний футболист. Об этом сообщил известный спортивный журналист Арилас Улд-Саада в своём «Твиттере».

По словам Норманна, он хочет сделать следующий шаг в карьере. Он не исключил, что может покинуть "Ростов". Также сообщается, что футболистом интересуется английский "Фулхэм".

Напомним, Норманн перешел в "Ростов" вначале 2018 года. За это время он стал настоящей звездой "желто-синих". Норвежец выходит на поле почти в каждой игре и всегда выделяется результативными действиями. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года. По данным различных источников, его трансферная стоимость на данный момент - около 7,5 миллионов евро.

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