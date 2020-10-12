В микрорайоне Сельмаш в Ростове на сутки отключат холодную воду

Холодную воду отключат 13 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В микрорайоне Сельмаш в Ростове-на-Дону грядут отключения холодной воды. Рассказываем, когда и где жители останутся без коммунальной услуги.

С 8.00 13 октября холодное водоснабжения прекратят в следующих границах: от пр. Сельмаш (четная и нечетная стороны) до ул. Металлургической, от ул. Селиванова до ул. Веры Пановой. Отключения продлятся ровно сутки — до 8.00 14 октября. Неудобства связаны с ремонтом водопроводной линии на улице Сержантова.

Кроме того, 8.30 до 22.00 14 октября холодной воды не будет на таких участках: от пр. Шолохова (четная сторона) до ул. Мурлычева, от 14 линии до 32 линии. Причина — ремонтные работы в Пролетарском районе.