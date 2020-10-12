В Ростовской области случайный попутчик угнал машину у водителя

Подозреваемый уехал, пока автомобилист пытался заправить транспорт. Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области случайный попутчик угнал автомобиль у водителя. О происшествии рассказали в донском ГУ МВД.

В отдел полиции по Семикаракорскому району обратился местный житель. По его словам, он двигался на автомобиле «Лада Ларгус», когда его остановил незнакомец. Мужчина попросил подбросить его до соседнего населенного пункта. Водитель согласился помочь.

По дороге автомобилист остановился, чтобы заправиться. Он вышел из машины, оставив ключи в салоне. Этим воспользовался попутчик — он завел «Ладу» и уехал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Семикаракорского района. Ранее мужчина был судим за разбой и кражу. В настоящее время он находится под стражей.

— В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.