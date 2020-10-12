В Ростове принято решение продлить маршрут автобуса №90

В Ростове продлили маршрут № 90 Фото: "КП" Архив

В донской столице после длительного голосования местные жители приняли решение продлить маршрут автобуса № 90. На выбор горожанам были предоставлены два варианта: продлить поездку автобуса через улицу Каскадную до Миронова, что обеспечило бы связь с микрорайоном «Темерник», или же пустить транспорт до ЖК «Платовский». Предпочтительным для ростовчан оказался первый вариант.

По новому расписанию автобусы не будут заезжать в район СииТО, а ехать в центр города они будут по переулку Сальскому. Кроме того, маршрут также не будет пролегать по переулку Днепровскому, вместо этого транспорт поедет до улицы Орской, а затем будет поворачивать на улицу Вятскую.

Автобусы будут двигаться по следующей схеме: Верхний Темерник - улица Миронова - улица Думенко - улица Лелюшенко - улица Каскадная - улица Орская - улица Вятская - переулок Сальский - улица Казахская - улица Раздорская - улица Фурмановская - улица Плиева - проспект Михаила Нагибина - улица Ларина - переулок Ашхабадский - проспект Ленина - улица Шеболдаева - улица Стадионная - проспект Буденновский - Центральный рынок.

А обратный путь таким: по улице Московская - проспекту Ворошиловский - проспекту Михаила Нагибина - улице Мартовицкого - улице Фурмановской - улице Раздорской - улице Казахской - переулку Сальский - улице Вятской - улице Орской - улице Каскадной - улице Лелюшенко. Затем он будет разворачиваться в районе ОП «Думенко, 15» и далее поедет по улицам Лелюшенко, Думенко, Миронова, до Верхнего Темерника.

Перевозчиком на этом маршруте будет МУП МТК «Ростовпассажиртранс». В автобусах заработают кондиционеры, а также будет установлено оборудование для перевозки маломобильных групп населения. Перевозчик начнет работу к 1 января 2021 года. В зимнее время на линии будут работать 12 автобусов большого класса в будни и 10 в выходные. А летом - 10 и 8.

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