"Теперь я рисковал не только собой": ростовский экстремал показал очередной "смертельный номер"

Ростовский экстремал выполнил очередной трюк. Фото: аккаунт Евгения Чеботарева в Инстаграм

Ростовский любитель экстрима Евгений Чеботарев в очередной раз шокировал подписчиков своим трюком.

Подготовка к нему была основательной. Специально приобретенный за 53 тысячи рублей для прыжка Volkswagen Golf, возведение надежного трамплина, выбор места и в особенности того человека, который рискнет жизнью, дались нелегко. Но все это были мелочи в сравнении с выполнением самого трюка.

Итак, экстремал решил с разгона на полном ходу при помощи небольшого трамплина на старенькой иномарке перепрыгнуть через движущееся наперерез отечественное авто. Стоит отметить, что этот трюк, как и все другие, ему удался, хотя возвращение на землю после недолгого полета было все-таки жестковатым.

Видеозапись происходящего он опубликовал в своем аккаунте Инстаграм. Подписчики были шокированы очередным "смертельным номером".

"Гольф идеальная тачка для бэкфлипа", "Как же скучно я живу", "Голливуд по тебе плачет", - написали поклонники трюков Евгения.

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Евгений Чеботарев выполнил один из самых экстремальных трюков в своей карьере.

АЛЛО!

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