В Ростовской области третий день ищут пропавшую женщину

Родные переживают за Елену Зинченко. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области в розыск объявлена 50-летняя Елена Зинченко. Известно, что женщина пропала еще в воскресенье, 11 октября. Инцидент произошел в поселке Горняцком Белокалитвинского района Дона. И с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день на ней был темный длинный кардиган, светлая водолазка, коричневые штаны и белые кроссовки, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Рост женщины 168 сантиметров, она среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Если вы что-то знаете о том, где может быть Елена Валентиновна, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

В настоящее время листовки с ее изображением развешивают по всему городу, а также в Сети Интернет.

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