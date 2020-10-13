Почти 900 мест на соблюдение санитарных норм проверили в Ростове-на-Дону

Заместитель главы администрации по экономике Светлана Камбулова. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону на минувших выходных, 10-11 октября, сотрудники администрации провели масштабный рейд по объектам потребительского рынка. Главная цель – контроль соблюдение санитарных требований во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова во время пресс-брифинга, за два дня удалось проверить 884 предприятия.

Среди них, в том числе - 13 торговых и десять бизнес-центров, 35 ночных клубов, 343 магазина, десятки аптек. Далеко не везде соблюдались предписанные нормы, а именно - масочный режим и социальная дистанция. И, как результат, наказание не заставило себя долго ждать.

- За два дня было составлено 74 протоколов. В том числе 59 - на граждан, девять - на должностных лиц и шесть - на юридических, - отметила Светлана Анатольевна.

Она добавила, что только за 12 дней октября было выписано, в общей сложности, 313 штрафов. Для сравнения, за весь прошлый месяц их было только 201. Все это говорит о том, что ростовчане продолжают игнорировать предписанные нормы поведения в условиях пандемии.

Напомним, сегодня в донской столице вернули часть ограничений. Так кафе и рестораны будут работать только до 22:00. Закроются все танцевальные зоны, в том числе клубы и любые заведения, где не может соблюдаться социальная дистанция.

Кроме того, отменены все спортивные и массовые мероприятия.