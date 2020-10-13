От коронавируса скончались еще девять человек в Ростовской области

Выздоровели еще 199 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области от коронавируса скончались еще девять человек. Об этом сообщили в донском правительстве.

Жертвами опасной инфекции стали четыре женщины. Возраст пациенток разный. Среди них есть дончанки, которым было всего 58 и 59 лет, а есть и более возрастные - 74 и 84 лет. Кроме того, опасный вирус спровоцировал гибель пяти мужчин. Известно, что двоим из них было всего по 66 лет, еще троим — 73, 83 и 60 лет.

По словам врачей, все ушедшие из жизни пациенты с covid-19 страдали от хронических заболеваний. А с начала пандемии на Дону скончались 605 человек, у которых был выявлен новый вирус.

К слову, по данным на 13 октября, в донском регионе выздоровели еще 199 заболевших. В настоящее время в больницах получает помощь 2 031 инфицированный. Но состояние 143 человек тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 октября 2020 года: больше 25 тысяч зараженных

В Ростовской области число заболевших стремительно увеличивается. (Подробности)