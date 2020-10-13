«Наливайки» из-за коронавируса закрывают в Ростове-на-Дону

Закроются все заведения, где невозможно соблюсти социальную дистанцию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня появилась информации о возвращении в Ростове-на-Дону некоторых ограничительных мер. Предприятия общественного питания теперь могут работать только до десяти часов вечера, а кальяны курить и вовсе запрещают. Также с 14 октября отменены все массовые и спортивные мероприятия.

На пресс-брифинге замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова добавила, что прекратится и работа заведений, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Среди них - ночные клубы и места, где можно покупать и пить алкоголь, как говорится, не отходя от кассы.

- Речь идет о так называемых «рюмочных» или «наливайках» площадью более 40 квадратных метров, в которых происходит скопление людей, - уточнила Светлана Анатольевна.

Все эти меры направлены на снижение роста заболеваемости коронавирусом. К слову, только за последние сутки на Дону выявили еще 277 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Всего заболели уже более 25 тысяч местных жителей.

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