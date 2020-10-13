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Общество

В Ростове сотрудников 65+ переведут на «дистанционку»

Новые ограничения начнут действовать уже на этой неделе
Михаил СТРИЖЕВ
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Новые ограничения начнут действовать уже на этой неделе.

Новые ограничения начнут действовать уже на этой неделе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону пожилых людей переведут на дистанционный режим работы. Соответствующее постановление 12 октября подписал заместитель главы администрации Юрий Овчинников.

На «удаленку» отправят сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Руководители определят, кто из коллектива может работать из дома. Не подлежат переводу только те работники, участвующие в непрерывных технологических процессах предприятия.

Постановление вступит в силу уже в среду — 14 октября.

Напомним, в Ростове-на-Дону запретили спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Кроме того, будет приостановлена работа ночных клубов, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Танцевальные залы должны закрыть и городские рестораны и кафе. Заведениям разрешили работать только до 22:00.

В общественном транспорте продолжатся проверки. Власти будут контролировать соблюдение масочного режима, дезинфекцию салонов. Будет скорректирован график движения автобусов.