Преступление с азартом: в Ростове-на-Дону нашли подпольное казино

Полицейские нашли подпольное казино на улице Вавилова Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице, в Октябрьском районе города, полицейские пресекли деятельность подпольного казино. Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, казино располагалось в многоэтажке на улице Вавилова.

- Из незаконного оборота изъяли два покерных стола, деньги, мобильные терминалы связи, игральные карты, данные о проведении банковских платежей, игральные фишки, а также иные другие предназначенные для проведения азартных игр, - сообщил источник «КП» источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас по данному факту проводится поверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В случае, если уголовное дело будет возбуждено, а суд признает вину, то организаторам казино может грозить до трех лет тюрьмы.