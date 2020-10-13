Полицейский из Ростовской области попал под следствие за вымогательство крупной суммы

В отношении уже бывшего полицейского завели дело за мошенничество Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Неклиновском районе оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков стал фигурантом уголовного дела. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, капитан полиции пришел в органы в 2006 году. До сегодняшнего дня претензий к нему не было.

А потом что-то пошло не так. Офицер захотел заработать и выбрал для этого незаконный способ.

- С фигуранта уголовного дела мужчина потребовал 150 тысяч рублей, - сообщил наш собеседник. - За эти деньги полицейский обещал договориться с судом, чтобы подозреваемому дали более мягкий срок.

Но обо всем стало известно сотрудникам службы собственной безопасности. В итоге в отношении полицейского завели дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Источник «КП» подчеркнул, что подозреваемого уволили из полиции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Если вину мужчины докажут, ему может грозить до полутора лет тюрьмы.