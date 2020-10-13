Ковидное отделение в гинекологии откроют в Новочеркасске

Для пациентов с коронавирусом развернут еще 50 коек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гинекологический корпус 1-й городской больницы в Новочеркасске перепрофилируют под ковидное отделение. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.

Новое ковидное отделение будет рассчитано на 50 мест. Пациентов начнут принимать в ноябре. Кроме того, дополнительные 30 коек развернут в провизорном отделении инфекционной больницы. Здесь лечат больных с неуточненной пневмонией.

— Сейчас идет закупка медоборудования и мебели для оснащения ковид-отделения на базе гинекологического корпуса 1-й городской больницы, — прокомментировала начальник управления Ольга Андрейченко.

По данным на 13 октября, в Ростовской области заразились коронавирусом еще 277 человек. С начала пандемии выявлено 25 175 случаев заболевания. Показатель инфицированных на 100 тысяч населения — 599. Коэффициент распространения инфекции выше нормы, он составил 1,06.