Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов «протестировали» Ростовскую АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Популярные ведущие радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов в рамках совместного проекта Госкорпорации «Росатом» и радиостанции «Маяк» «Путешествие по стране Росатом» посетили Ростовскую атомную станцию и город Волгодонск. Целью проекта является создание радиопередач и фильмов, посвященных 75-летию атомной промышленности. В них рассказывается о работе предприятий атомной отрасли России и людях, работающих на высокотехнологичных производствах.

На площадке Ростовской АЭС съемочная группа посетила блочный щит управления и машинный зал третьего энергоблока, азотно-кислородную станцию, которая производит чистейший кислород, так нужный тем, кто заболел коронавирусом, пообщались с руководством и персоналом станции.

- При посещении Ростовской атомной станции мы видели, что системам безопасности, системам контроля, системам обеспечения производственного процесса уделяется самое пристальное внимание. И я лично, как ленинградец, порадовался тому, что на Ростовской станции установлен генератор, изготовленный на оборудовании Ленинградского производственного объединения «Электросила», мимо которого я с детства проезжал на автобусе. Но именно на самой южной станции я увидел такое обилие молодых специалистов, которые составляют больше трети от общего числа персонала. Когда мечта и высокие технологии сплетаются воедино, это заставляет молодых людей выбирать правильный путь в жизни. Ведь атомная энергетика- это не просто энергия и высокие технологии, самое главное - это высококапитализированные технологии, наш товар на экспорт. Таким образом, атомная энергетика вытягивает нашу промышленность, заставляя её возрождаться, - сказал Сергей Стиллавин.

При посещении города Волгодонска известные ведущие узнали о том, что город пережил второе рождение, благодаря продолжению строительства атомной станции в 2000 году. Каждое рабочее место на предприятиях Росатомаобеспечивает создание пяти рабочих мест в сфере потребительского рынка и услуг,а в Волгодонске функционируют предприятия 4 дивизионов Росатома.