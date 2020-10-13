С особой жестокостью: в Ростовской области люди в масках до смерти забили старушку и покалечили ее мужа

По факту нападения на пенсионеров возбудили уголовное дело Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области, в Матвеево-Курганском, районе произошло громкое преступление. 11 октября, около девяти часов утра, трое злоумышленников, пряча свои лица под масками, ворвались в дом к пожилой чете.

Налетчики потребовали от 81-летней женщины и ее 83-летнего мужа деньги и золотые украшения. По всей видимости, крупных сумм у пары не оказалось.

Тогда нападавшие, решив, что старики просто не хотят расставаться с деньгами, принялись их избивать.

Причем, делали это с особой жестокостью. Старушке нанесли пять ударов по голове. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Ее мужа били по голове и туловищу. От ударов мужчина потерял сознание.

Перед оперативниками, прибывшим на место преступления, предстала страшная картина – в доме все разбросано. На полу – умершая женщина и ее раненый супруг.

Как сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, по данному факту проводится проверка. Подозреваемых разыскивают силовики.

- Потерпевший лишь отметил, что налетчиков было трое. Больше мужчина ничего не смог пояснить. Сейчас он в больнице в неконтактном состоянии, - отметил собеседник издания.