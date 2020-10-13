Ростовчанку Викторию Лопыреву сравнили со звездой «Великолепного века»

Модель предстала перед подписчиками в «восточном» образе. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Ростовчанку Викторию Лопыреву сравнили со звездой сериала «Великолепный век». Поклонники оценили «восточный» образ модели.

Виктория поделилась с подписчиками очередным фото. На этот раз она предстала перед поклонниками с платком на голове и ярким макияжем. Лопырева сразу вызвала у поклонников ассоциации с восточными красавицами. Некоторые сравнили дончанку с героиней персидских сказок Шахерезадой, а кто-то — даже с персонажем из мульфильма Жасмин. Однако большинство сошлись во мнении, что Лопырева напомнила им главную героиню популярного турецкого сериала.

— Вы — невероятная красавица! Прямо Хюррем Султан из «Великолепного века», — написала одна из подписчиц.

Саму же Викторию такое сравнение скорее удивило, нежели польстило. Она снова обратилась к поклонникам.

— Она не носила платок таким образом, но этот вариант занимает лидирующее первое место! Интересно, почему? — спросила девушка у знатоков.