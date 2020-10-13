Многокилометровая пробка сковала проспект Нагибина в Ростове

Затор образовался из-за перевернувшегося прицепа грузовика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону образовалась многокилометровая пробка на проспекте Нагибина. Движение парализовало из-за аварии.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор начинается от пересечения Нагибина и улицы Ларина. Движение затруднено в сторону центра до пересечения с улицей Текучева.

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: yandex.ru/maps

Очевидцы говорят, что пробка образовалась из-за аварии. По предварительным данным, перед мостом на улице Нансена перевернулся прицеп грузовика. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Мартыновском районе водитель иномарки врезался в стадо баранов. В результате автомобиль перевернулся. Очевидцы начали помогать мужчине выбраться из машины. В этот момент на них наехала машина Daewoo Nexia. Всего в результате происшествия пострадали четыре человека.