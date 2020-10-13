«Довез-таки Челентано кровать до Ростова»: Поклонники шутят над новым образом звезды Playboy

Поклонники восхитились очаровательной брюнеткой. Фото: официальный аккаунт Лиман в "Инстаграм"

Красавица из Ростова-на-Дону, звезда журнала для взрослых, модель Playboy Мария Лиман выложила в своем «Инстаграм» очередную «жаркую» фотографию. Для фотосессии девушка выбрала бордовое нижнее белье. А вот локацией для съемки стали сад и кровать.

- Довез-таки Челентано кровать до Ростова, - прокомментировал один из подписчиков, увидев аналогию с фильмом, в котором снимался известный актер.

- Жарко, хотим еще огня, - написал другой поклонник.

- Мошки не кусают? – пошутил третий.

Кстати, сама Мария в подписи к фото дала понять, что пост – рекламный. Правда, что именно рекламирует звезда – мебель или белье, не ясно.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что поклонники заметили лишние килограммы на пышных бедрах звезды. Девушка опубликовала фото с пляжа, но получила под ними меньше лестных комментариев, чем обычно. На этот раз поклонники отметили, что Лиман оправилась, примерно, килограммов на пять. Фолловеры посоветовали ей срочно пойти в спортзал.

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Мария Лиман снова похвасталась аппетитными формами

Ростовчанка Мария Лиман вновь решила порадовать подписчиков своими аппетитными формами. Но в этот раз поклонники не оценили тело девушки.

Модель опубликовала в своем аккаунте новое фото с пляжа, где она в черном купальнике любуется морем. Трусики от бикини обнажили упругую попку Марии. Одну руку девушка запустила в волосы, а другую опустила на свое бедро.