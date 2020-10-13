Ростов попал в десятку городов-сладкоежек России

Ростов вошел в топ-10 городов-сладкоежек России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донская столица попал в рейтинг городов, в которых местные жители чаще всего употребляют сладкое. Соответствующее исследование было проведено агентством Zoom Market.

Опросы провели в 24 российских городах. Аналитики пообщались с 2 880 людьми посредством личных бесед и телефонных интервью. Респондентам задавались всего три вопроса: любите ли вы сладкое, как часто вы едите сладкое, и какие сладкие продукты вы предпочитаете?

Предводителем городов-сладкоежек оказался Якутск. После него шли Махачкала, Казань, Челябинск, Омск, Тамбов и Иваново. Ростов оказался на восьмой строчке. Жители донской столицы оказались ярыми любителями кондитерских изделий. По употреблению сладкого дончане обогнали Пермь, Воронеж, Нижний Новгород и еще 13 городов.

Стоит отметить, что только 19% опрошенных россиян не употребляют сладкое и лишь 3% - по состоянию здоровья. Больше всего сладкоежки обожают выпечку (22%), шоколад (16%), мед (8%), варенье (6%), конфеты (4%), сладкую газировку (2%) и сгущенное молоко (1%).

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Одна из главных претензий жителей южной столицы — близость домов к проезжей части.

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