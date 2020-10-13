Батареи в Ростове-на-Дону начнут теплеть уже с 15 октября

Отопление в Ростове начнет подаваться с 15 октября Фото: "КП" Архив

В донской столице с 15 октября стартует отопительный сезон.

Соответствующее постановление уже опубликовано на официальных сайтах городской администрации и областного правительства. Его подписал исполняющий обязанности сити-менеджера Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Первыми теплоснабжение получат детские сады, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы. Стоит отметить, что в дома ростовчан тепло придет только в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать восьми градусов Цельсия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2020: график и очередность подключения.

Выясняем, когда начнется отопительный сезон 2020 в Ростове-на-Дону.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!