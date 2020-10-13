"Школьница" на цепи шокировала пользователей соцсети

В Ростовской области прикованная к столбу школьница шокировала местных жителей. Фото: соцсети

В Шахтах местные жители заметили прикованную цепью к столбу пластиковую "девочку".

"Школьницу" закрепили таким образом, чтобы ее не унесло ураганным ветром. Горожане запечатлели на камеру уморительное зрелище и опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети. Только за полчаса пост собрал более 150 лайков.

Пользователи, конечно же, не удержались от язвительных комментариев по поводу происходящего.

«Ходят легенды, что эта девочка так и не дошла до школы», «Бедная девочка, совсем не по погоде одета», «Еще и скотчем примотали, чтоб точно никто не унес», «Однажды вечером, мой батя не разглядел не настоящую фигуру и резко затормозил. Произошла авария», - высказались горожане.

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