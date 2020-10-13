Перевернувшаяся посреди дороги фура спровоцировала пробку на Нагибина

На проспекте Нагибина перевернулась фура. Фото: соцсети
В донской столице фура перевернулась посреди проезжей части.
Инцидент произошел во вторник, 13 октября на проспекте Михаила Нагибина перед мостом на Нансена. В этом месте у грузовика упал на бок огромный прицеп. Последствия аварии запечатлели на видео проезжающие мимо автомобилисты. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.
- Собралась мощная пробка по направлению в центр. Как может перевернуться прицеп на ровном месте? - написал автор поста.
По словам очевидцев, перевернувшийся прицеп перегородил половину дороги. Именно поэтому автомобилистам пришлось объезжать его.
«Водители с моста спускаются и в радиус не входят. Не первый раз такое происшествие», — заявил один из местных жителей в комментариях.
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