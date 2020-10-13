Коэффициент распространения коронавируса стал снижаться

Коэффициент распространения коронавируса пошел на снижение Фото: "КП" Архив

Коэффициент распространения новой коронаиврусной инфекции снова пошел на снижение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Если вчера этот показатель составлял 1,07, то в настоящее время коэффициент распространения заболевания понизился до 1,06. Положительная динамика наблюдается уже в течение нескольких дней, несмотря на то, что заболеваемость в регионе продолжает расти.

Стоит отметить, что продолжает увеличиваться показатель инфицированных на 100 тысяч населения донского региона. За прошедшие 24 часа он подскочил с 592,8 до 599.

Кроме того, напомним, что еще 277 жителей региона за сутки подхватили опасный вирус. Общее число зараженных превысило 25 тысяч человек. Из них 143 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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От этого показателя напрямую зависят новые снятия ограничений.

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