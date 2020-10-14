Убойные покрышки или «серый перевозчик» снова в деле

Фото: ГК "Чистый город"

Факт незаконного сброса автопокрышек зафиксирован в СНТ «Виноградарь». Более 30 шин оставил «серый перевозчик» на контейнерной площадке по адресу ул. Золотистая, 2, сломав при этом бак для сбора ТКО.

С просьбой о помощи к регоператору ГК «Чистый город» обратилась одна из жительниц улицы. Со слов ростовчанки нарушители облюбовали контейнерную площадку для жителей СНТ. Они ежедневно устраивают на этом месте «кладбище» старых покрышек.

Как отмечает ГК «Чистый город», нарушители уже не первый раз попадают в поле зрения сотрудников экоконтроля. Данный «серый» перевозчик промышляет не только перевозкой покрышек. Специалистами регулярно в разных районах донской столицы фиксируется сброс им строительного, промышленного и другого мусора.

Фото: ГК "Чистый город"

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, существует легальный способ утилизации изношенных покрышек – большинство автомастерских имеют такие договоры со специализированными компаниями.

- К сожалению, несознательные граждане игнорируют наши призывы. Уже сейчас, в межсезонье, мы ежедневно фиксируем до 15 случаев сброса покрышек. Недавно, недобросовестные автосервисы буквально завалили изношенными шинами контейнерные площадки в переулке Тихвинском и на улице Тимошенко, - отметил руководитель отдела экоконтроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских.

Напомним, за каждую выброшенную на контейнерную площадку шину злоумышленники заплатят штраф за нарушение Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону. Для физлиц он составит до 6000 рублей, для ИП - до 70 000, для юрлиц - до 100 000.