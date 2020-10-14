Бензовоз протаранил припаркованные машины на Западном объезде Ростова-на-Дону

Авария случилась 14 октября. Фото: УГИБДД России по РО.

Под Ростовом произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Утром, 14 октября, водитель бензовоза марки «Мерседес» не справился с управлением, машину понесло на обочину, и грузовик врезался в припаркованные «десятку» и «Рено».

Как рассказали очевидцы аварии, одна из легковых машин загорелась.

- В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Проводится проверка,- сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что к устранению последствий аварии привлекались пожарные. В госавтоинспекции уточнили, что авария случилась на Западном обходе Ростова перед развязкой на Азов. Свидетели говорят, что сейчас там образуется большая пробка.