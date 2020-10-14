Единственный роддом закрыли в Таганроге

В единственном роддоме Таганрога сейчас не принимают рожениц. Фото: официальный сайт роддома

В Таганроге, в единственном роддоме, временно ограничили прием пациенток. Информация об этом появилась на сайте медицинского учреждения.

- Беременные и роженицы низкой и средней группы риска, а также с преждевременными родами в сроке 30 недель и более, направляются в акушерское отделение МБУЗ «Городская больница №7 г. Ростова-на-Дону», - следует из официального сообщения.

При этом пациентов с экстренной гинекологической патологией теперь принимают в БСМП Таганрога.

Когда единственный роддом города снова будет работать в штатном режиме не уточняется. Также не указа причина, по которой закрыли учреждение дня новых рожениц.

Однако местные жители в социальных сетях поговаривают, что причиной закрытия мог стать коронавирус.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», в регионе непростая ситуация с ковидом. Так, за последние сутки коронавирусом заболели 280 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 141 пациент. За сутки от опасной инфекции скончались девять человек.

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В Таганроге снова ввели ограничения из-за коронавируса. Об этом глава администрации города Андрей Лисицкий рассказал на своей странице в соцсетях.

По словам градоначальника, запретят городские спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Ночные клубы и дискотеки временно приостановят работу. Предприятиям общественного питания разрешат работу только до 22:00.