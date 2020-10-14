В ФК "Ростов" перешел игрок сборной Белоруссии

24-летний Александр Павловец. Фото: ФК "Динамо-Брест"

Состав футбольного клуба "Ростов" пополнит новый игрок. Цвета "желто-синих" будет защищать футболист белорусской национальной сборной. Ранее некоторые звезды покинули команду. Болельщики переживали, что началась тотальная распродажа звезд. Так клуб покинули результативный защитник Чернов и нападающий Шомуродов, который стал настоящей звездой в прошлом сезоне.

Сегодня на официальной странице "Ростова" в социальных сетях сообщили о свежем приобретении. Состав пополнит Александр Павловец. Ранее он играл за брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии. Павловец - игрок национальной сборной.

Срок действия контракта не сообщается. 24-летний игрок присоединится к команде до закрытия трансферного окна.

Напомним, уже 18 сентября в воскресенье "Ростов" сыграет с "Ахматом". Встреча пройдет на главном стадионе донской столицы. Время пока не определено.

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